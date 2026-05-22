Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : Alvaro Arbeloa confirme l’absence de Vinicius Jr

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Real Madrid Bilbao

Hier, plusieurs médias ibériques ont révélé que Vinicius Jr (25 ans), qui serait légèrement diminué, ne participera pas au match du Real Madrid face à Bilbao samedi. Le Brésilien a reçu l’autorisation du club. OK Diario a précisé qu’il a demandé à avoir quelques jours de repos avant d’enchaîner avec la Coupe du Monde 2026. Ce qui a pu choquer.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Alvaro Arbeloa (43 ans) a fait le point sur le sujet. « Il a obtenu l’autorisation du club pour une affaire personnelle, nous ne savons pas s’il pourra jouer demain.» Le technicien espagnol pourra compter sur d’autres joueurs offensifs, dont Kylian Mbappé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier