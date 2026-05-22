Real Madrid : Alvaro Arbeloa confirme l’absence de Vinicius Jr

Hier, plusieurs médias ibériques ont révélé que Vinicius Jr (25 ans), qui serait légèrement diminué, ne participera pas au match du Real Madrid face à Bilbao samedi. Le Brésilien a reçu l’autorisation du club. OK Diario a précisé qu’il a demandé à avoir quelques jours de repos avant d’enchaîner avec la Coupe du Monde 2026. Ce qui a pu choquer.

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Ce vendredi, Alvaro Arbeloa (43 ans) a fait le point sur le sujet. « Il a obtenu l’autorisation du club pour une affaire personnelle, nous ne savons pas s’il pourra jouer demain.» Le technicien espagnol pourra compter sur d’autres joueurs offensifs, dont Kylian Mbappé.