Liga
Real Madrid : Alvaro Arbeloa confirme l’absence de Vinicius Jr
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@Maxppp
Hier, plusieurs médias ibériques ont révélé que Vinicius Jr (25 ans), qui serait légèrement diminué, ne participera pas au match du Real Madrid face à Bilbao samedi. Le Brésilien a reçu l’autorisation du club. OK Diario a précisé qu’il a demandé à avoir quelques jours de repos avant d’enchaîner avec la Coupe du Monde 2026. Ce qui a pu choquer.
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Ce vendredi, Alvaro Arbeloa (43 ans) a fait le point sur le sujet. « Il a obtenu l’autorisation du club pour une affaire personnelle, nous ne savons pas s’il pourra jouer demain.» Le technicien espagnol pourra compter sur d’autres joueurs offensifs, dont Kylian Mbappé.
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