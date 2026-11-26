En difficulté en Ligue 1, où ils restent sur un match nul décevant face à Auxerre (1-1), les Monégasques retrouvaient ce jeudi soir une Ligue Conférence qui leur réussit bien plus. Auteurs de trois victoires en autant de rencontres, les hommes de Filipe Luís se déplaçaient sur la pelouse de Hearts, 32e du classement avec un seul point au compteur. Privé notamment d’Aleksandr Golovin, le technicien brésilien avait opté pour une défense à trois avec Sadibou Sané, Eric Dier et Jordan Teze, tandis que Takumi Minamino accompagnait Matthis Abline et Folarin Balogun dans le secteur offensif. Malgré une entame intéressante, l’ASM a été surprise par Jordi Altena, auteur d’une superbe frappe dans la lucarne de Lukas Hradecky (16e). Très remuant, Matthis Abline a ensuite obtenu un penalty transformé par Folarin Balogun (25e, 1-1). L’international américain s’est mué en passeur décisif pour Edan Diop (41e, 1-2), mais les Écossais ont égalisé avant la pause grâce à un magnifique enroulé du pied gauche de Sabah Kerjota (44e, 2-2).

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Au retour des vestiaires, les Monégasques ont été sérieusement bousculés par des Écossais décomplexés. Si Matthis Abline a tenté de faire parler sa vitesse au terme d’une longue chevauchée (47e), il a surtout fallu un sauvetage de Sadibou Sané devant sa ligne sur une volée de Sabri Guendouz (49e) pour éviter à l’ASM de concéder un troisième but. Mécontent du visage affiché par son équipe, Filipe Luís a rapidement lancé Ilies Belmokhtar et Flávio Nazinho à la place de Takumi Minamino et Vanderson (56e), avant de faire entrer Mamadou Coulibaly et Mathys Detourbet (63e), notamment à la suite de la blessure d’Edan Diop. Ces changements ont permis aux visiteurs de retrouver un peu d’allant offensif, mais Beau Reus s’est interposé devant Jordan Teze (64e), puis sur un coup franc de Matthis Abline (67e). Et après avoir poussé jusqu’au bout, les Monégasques ont fini par faire craquer les locaux. Sur un dernier contre, Balogun glissait un plat du pied pour offrir la victoire aux siens (3-2). L’AS Monaco, avec ce nouveau succès, est seul leader du classement général.

Les résultats de 18h45 :