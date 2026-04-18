Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe de France

Lens : Malang Sarr prévient Toulouse pour le choc de Coupe de France

Par Allan Brevi
1 min.
Malang Sarr sous le maillot du RC Lens @Maxppp

Ce vendredi soir, le RC Lens a signé une victoire spectaculaire face à Toulouse (3-2), au terme d’un scénario complètement renversé. Rapidement mis en difficulté, les Lensois ont profité de l’expulsion de Yann Gboho (17e) pour inverser la tendance et finir par arracher les trois points grâce à Ismaëlo Ganiou en fin de rencontre. Une performance collective marquante, également symbolisée par une activité offensive exceptionnelle avec 42 tirs tentés, un record sur les 20 dernières saisons de Ligue 1 selon Stats du Foot.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte déjà électrique, Malang Sarr a tenu à envoyer un message fort après la rencontre, tout en se projetant immédiatement sur le prochain rendez-vous face au TFC en Coupe de France, prévu dans seulement trois petits jours. Le défenseur lensois a insisté sur l’impact psychologique de ce scénario pour les Toulousains : « à leur place ça m’aurait mis un coup », a-t-il déclaré en zone mixte. Le choc est lancé !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Ligue 1
Lens
Toulouse
Malang Sarr

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Toulouse Logo Toulouse
Malang Sarr Malang Sarr
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier