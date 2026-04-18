Lens : Malang Sarr prévient Toulouse pour le choc de Coupe de France

Ce vendredi soir, le RC Lens a signé une victoire spectaculaire face à Toulouse (3-2), au terme d’un scénario complètement renversé. Rapidement mis en difficulté, les Lensois ont profité de l’expulsion de Yann Gboho (17e) pour inverser la tendance et finir par arracher les trois points grâce à Ismaëlo Ganiou en fin de rencontre. Une performance collective marquante, également symbolisée par une activité offensive exceptionnelle avec 42 tirs tentés, un record sur les 20 dernières saisons de Ligue 1 selon Stats du Foot.

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Dans ce contexte déjà électrique, Malang Sarr a tenu à envoyer un message fort après la rencontre, tout en se projetant immédiatement sur le prochain rendez-vous face au TFC en Coupe de France, prévu dans seulement trois petits jours. Le défenseur lensois a insisté sur l’impact psychologique de ce scénario pour les Toulousains : « à leur place ça m’aurait mis un coup », a-t-il déclaré en zone mixte. Le choc est lancé !