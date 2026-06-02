Menu Rechercher
Commenter 3
Primera Division

River Plate veut Mastantuono et Echeverri

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Franco Mastantuono (18 ans) n’a pas convaincu. Un prêt est à l’étude pour l’Argentin, qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Albiceleste. Ce mardi, ESPN Argentina révèle que River Plate, son ancien club, souhaite le rapatrier.

La suite après cette publicité

L’écurie argentine, que Pablo Longoria a rejoint, a déjà initié les premiers contacts et attend de connaître la position des Merengues en ce qui concerne un prêt. Ce n’est pas le seul ancien de la maison que River Plate veut recruter. En effet, ESPN Argentina précise que Claudio Echeverri (20 ans) a aussi été approché. Une option qu’il envisage sérieusement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
River
Real Madrid
Man City
Franco Mastantuono
Claudio Echeverri

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
River Logo River Plate
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Man City Logo Manchester City FC
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
Claudio Echeverri Claudio Echeverri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier