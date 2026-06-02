River Plate veut Mastantuono et Echeverri

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Franco Mastantuono (18 ans) n’a pas convaincu. Un prêt est à l’étude pour l’Argentin, qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Albiceleste. Ce mardi, ESPN Argentina révèle que River Plate, son ancien club, souhaite le rapatrier.

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L’écurie argentine, que Pablo Longoria a rejoint, a déjà initié les premiers contacts et attend de connaître la position des Merengues en ce qui concerne un prêt. Ce n’est pas le seul ancien de la maison que River Plate veut recruter. En effet, ESPN Argentina précise que Claudio Echeverri (20 ans) a aussi été approché. Une option qu’il envisage sérieusement.