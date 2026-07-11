Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Evenepoel chambré au Tour de France après l’élimination de la Belgique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Diego Moreira @Maxppp
Espagne 2-1 Belgique
winamax
1 1.60 N 4.00 2 5.50 bonus 100€

La Coupe du Monde 2026 s’invite jusque sur le Tour de France. Lors de la 8e étape entre Périgueux et Bergerac, Kévin Vauquelin a gentiment chambré Remco Evenepoel après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne (1-2) en quarts de finale. Le Français, qui roulait aux côtés du coureur belge dans le peloton, n’a pas manqué de lui rappeler le revers des Diables Rouges devant les caméras.

La suite après cette publicité

« Il a le seum ! Hier soir, ils ont perdu. Ils ont perdu, ils ne sont plus là ! Il n’y a plus de Belges ! », a lancé avec le sourire le coureur de l’équipe Netcompany INEOS à l’adresse d’Evenepoel, qui avait pourtant prédit une victoire belge avant la rencontre. Le champion belge a pris la plaisanterie avec le sourire, alors que l’Espagne retrouvera la France mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Belgique

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Belgique Flag Belgique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier