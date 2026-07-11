Coupe du Monde 2026 : Evenepoel chambré au Tour de France après l’élimination de la Belgique

La Coupe du Monde 2026 s’invite jusque sur le Tour de France. Lors de la 8e étape entre Périgueux et Bergerac, Kévin Vauquelin a gentiment chambré Remco Evenepoel après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne (1-2) en quarts de finale. Le Français, qui roulait aux côtés du coureur belge dans le peloton, n’a pas manqué de lui rappeler le revers des Diables Rouges devant les caméras.

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"Il a l'seum, ils ont perdu !" : d'humeur chambreur, Kévin Vauquelin se montre taquin avec Evenepoel et les Belges 🤭#LesRP #TDF2026 pic.twitter.com/EmnX9SU60x — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 11, 2026

« Il a le seum ! Hier soir, ils ont perdu. Ils ont perdu, ils ne sont plus là ! Il n’y a plus de Belges ! », a lancé avec le sourire le coureur de l’équipe Netcompany INEOS à l’adresse d’Evenepoel, qui avait pourtant prédit une victoire belge avant la rencontre. Le champion belge a pris la plaisanterie avec le sourire, alors que l’Espagne retrouvera la France mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026.