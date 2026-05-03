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Botola

Vague de sanctions inédites au Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp
FAR Rabat 2-1 Raja

Le championnat marocain de Botola est secoué par une vague de sanctions inédites après les graves violences survenues, lors du match entre l’AS FAR et le Raja Casablanca au Stade Prince Moulay Abdellah. Des affrontements entre supporters, entraînant des dégradations du stade et de nombreux blessés dans les travées, ont conduit les autorités à réagir immédiatement. La Ligue nationale a ainsi décidé d’interdire jusqu’à la fin de la saison tout déplacement de supporters visiteurs, ainsi que la vente et l’attribution de billets pour ces derniers, une mesure exceptionnelle appliquée à l’ensemble des clubs.

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En parallèle, les deux équipes impliquées écopent de lourdes sanctions disciplinaires avec cinq matchs à huis clos pour l’AS FAR et trois pour le Raja Casablanca, accompagnés d’amendes financières et d’une interdiction de déplacement pour leurs supporters. Ces décisions auront un impact direct sur les affiches à venir, notamment les rencontres face au Wydad Casablanca qui se joueront sans public. Avec plus d’une centaine d’interpellations après les incidents, les autorités entendent envoyer un signal fort et instaurer une tolérance zéro face aux violences, à l’approche d’échéances majeures comme l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Pub. le - MAJ le
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