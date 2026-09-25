Nouveau coup dur pour Jamal Musiala, qui aurait dû vivre le premier match de Jürgen Klopp sur le banc de touche de l’Allemagne en tant que titulaire. Mais une blessure à l’échauffement l’en a empêché. Le Bayern Munich a communiqué sur la nature de sa blessure. « Jamal Musiala rentre plus tôt que prévu des matchs internationaux de l’équipe nationale allemande. Comme l’a annoncé la Fédération allemande de football (DFB) vendredi, le milieu de terrain du Bayern Munich souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Le joueur de 23 ans s’est blessé jeudi soir lors de l’échauffement avant le premier match de l’Allemagne en Ligue des Nations de l’UEFA aux Pays-Bas. Musiala devait initialement être titulaire pour cette rencontre à Amsterdam. Il débutera désormais sa rééducation au Bayern Munich.»

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Un coup d’arrêt supplémentaire pour le talentueux milieu offensif, dont la carrière a pris une tournure différente depuis sa grave blessure au genou causée par Donnarumma lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Outre son genou, rétabli, il a été victime de plusieurs malaises en début de saison qui ont inquiété les supporters bavarois. Il s’en est expliqué, et le Bayern prend toutes les précautions à son sujet. Cette saison, il n’est apparu qu’à 4 reprises sur les terrains.