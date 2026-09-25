Menu Rechercher
Commenter 15
UEFA Nations League

Nouveau coup dur pour Jamal Musiala !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Jamal Musiala @Maxppp

Nouveau coup dur pour Jamal Musiala, qui aurait dû vivre le premier match de Jürgen Klopp sur le banc de touche de l’Allemagne en tant que titulaire. Mais une blessure à l’échauffement l’en a empêché. Le Bayern Munich a communiqué sur la nature de sa blessure. « Jamal Musiala rentre plus tôt que prévu des matchs internationaux de l’équipe nationale allemande. Comme l’a annoncé la Fédération allemande de football (DFB) vendredi, le milieu de terrain du Bayern Munich souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Le joueur de 23 ans s’est blessé jeudi soir lors de l’échauffement avant le premier match de l’Allemagne en Ligue des Nations de l’UEFA aux Pays-Bas. Musiala devait initialement être titulaire pour cette rencontre à Amsterdam. Il débutera désormais sa rééducation au Bayern Munich.»

La suite après cette publicité

Un coup d’arrêt supplémentaire pour le talentueux milieu offensif, dont la carrière a pris une tournure différente depuis sa grave blessure au genou causée par Donnarumma lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Outre son genou, rétabli, il a été victime de plusieurs malaises en début de saison qui ont inquiété les supporters bavarois. Il s’en est expliqué, et le Bayern prend toutes les précautions à son sujet. Cette saison, il n’est apparu qu’à 4 reprises sur les terrains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Allemagne
Bayern Munich
Jamal Musiala

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Allemagne Flag Allemagne
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Jamal Musiala Jamal Musiala
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier