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Le Sénégal présente son titre de champion d’Afrique au Stade de France : les réseaux s’enflamment

Par Arthur Leopole
1 min.
Sénégal 2-0 Pérou

Deux mois que les joueurs du Sénégal n’avaient pas foulé une pelouse sous les couleurs de leur pays. Deux mois depuis cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui a tant fait parler. Une rencontre qui a secoué le monde du football, en commençant par les instances comme la CAF. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas à qui appartient réellement ce trophée. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que le trophée est actuellement dans les mains des Sénégalais.

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Lors du match amical entre le Pérou et le Sénégal, les joueurs sénégalais ont profité de l’événement pour célébrer leur titre de champions d’Afrique avec leurs supporters, venus en nombre pour l’occasion. Mais c’est un événement qui a beaucoup fait parler, surtout sur les réseaux. La toile s’est enflammée suite à ces images de célébration, certains estimant que le titre n’était pas encore officiellement attribué, d’autres défendant les Lions de la Teranga. Une chose est sûre, cette CAN n’a pas fini de faire parler, et l’histoire autour de ce trophée est peut-être loin d’être terminée.

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