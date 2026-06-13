Qui est Richard Olise, le petit frère de Michael disponible pour 0€ ?

À 24 ans, Michael Olise va participer à sa première Coupe du Monde. L’ailier aurait pu défendre les couleurs de l’Angleterre, du Nigéria et de l’Algérie, du fait des origines de ses parents. Mais il a finalement opté pour la France, le pays d’origines de sa mère qui est franco-algérienne. Un choix qu’il a expliqué lors de l’un des rares entretiens qu’il a accordés. Highs Nobiety a eu cet honneur. «Les joueurs que je suivais quand j’étais jeune étaient français : Zidane, Thierry Henry, Ribéry. Et je venais toujours en France quand j’étais jeune. Cela me semblait plus naturel.» Le joueur, auteur de 22 buts et 31 passes décisives cette saison avec le Bayern Munich, a aussi profité de cette interview pour parler de son frère, Richard.

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Dans l’ombre de son aîné

Comme pour le reste, l’international tricolore aux 7 buts en 17 capes est très secret lorsqu’il s’agit de parler de sa vie privée et de sa famille. Il a fait une exception cette fois-ci et a accepté d’évoquer sa relation avec son frère, également footballeur. « On ne parle jamais de foot, pour être honnête. On est tous les deux tellement dedans. On parle de la vie. Quand tu as un revers, prends-le comme une leçon. Utilise-le comme un moment pour grandir. Quelqu’un a toujours quelque chose de pire que ce que tu vis. Il n’y a pas de temps pour se plaindre. Digère ce qui s’est passé, puis passe à autre chose.» Des mots qu’il a certainement dû avoir pour son frère, qui n’a pas été conservé par Chelsea cette semaine.

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Né le 9 septembre 2004 à Londres, le jeune homme a également attrapé le virus du ballon rond. C’est à Chelsea qu’il a pris sa première licence en U9. Un club où a aussi évolué son ainé entre 2009 et 2016 avant de filer à Manchester City. De son côté, Richard est resté chez les Blues. Latéral droit, capable aussi d’évoluer dans l’axe central comme au poste de milieu droit, il a gravi tous les échelons au sein de l’académie de Chelsea. Passé chez les U18, il a été à l’arrêt un certain temps avant de retrouver notamment l’équipe réserve. Comme son frère, il est assez discret. Mais les Blues parlent de lui comme «un défenseur très calme et posé, capable à la fois de défendre et d’attaquer » et qui « possède toutes les qualités d’un latéral moderne».

Richard Olise est libre

Cette saison, il a participé à 7 matches toutes compétitions confondues avec la réserve. En décembre, il était dans le groupe pro pour faire le banc au Kazakhstan contre Astana en Ligue Conférence UEFA. Il s’agit de sa seule et unique apparition dans l’équipe fanion de Chelsea. Le natif de Londres n’a pas joué une minute avec l’équipe professionnelle. Et a priori, il n’y jouera pas, sauf en cas de retour chez les Blues. En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge ont officialisé son départ cette semaine à l’issue de son contrat, qui prendra fin le 30 juin prochain. Après plusieurs années au club, Olise, qui totalise 58 matches toutes compétitions et catégories confondues selon transfermarkt (2 buts et 6 assists), n’a pas été retenu.

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« Richard Olise fait également ses adieux au club après une décennie passée ici. Recruté par Chelsea à l’âge de moins de 9 ans, Olise a gravi tous les échelons de notre académie et a été appelé en équipe première pour le déplacement à Astana en Ligue des champions de l’UEFA lors de la saison 2024/25 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Âgé de 21 ans, Richard Olise quitte donc son club de cœur et se retrouve libre et sur le marché. Une première dans sa jeune carrière. Pour le moment, aucune piste n’a filtré pour le joueur qui a honoré une sélection avec les U18 Anglais et qui a fait toute sa carrière de l’autre côté de La Manche. Il pourrait y poursuivre sa progression ou aller tenter l’aventure ailleurs, avec peut-être le même succès que son aîné, qui a eu un parcours atypique avant d’arriver au sommet. C’est le meilleur exemple à suivre pour Richard Olise.