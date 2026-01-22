Menu Rechercher
Liverpool : la sortie culottée d’Arne Slot

Marseille 0-3 Liverpool

Hier soir, Liverpool s’est imposé 3 à 0 face à l’Olympique de Marseille lors de la 7e journée de C1. Après la rencontre, Arne Slot a rendu hommage au travail de Roberto De Zerbi. Il a aussi félicité ses troupes, avant de faire une déclaration osée en conférence de presse concernant son effectif.

« Est-il important d’éviter les barrages ? C’est l’objectif depuis le début. Lors des 13 derniers matches, nous n’avons été menés que pendant 54 minutes. Nous avons mené au score à plusieurs reprises. Nous avons dû jouer avec les mêmes joueurs. Notre effectif n’est pas aussi important que celui des autres. Je ne pense pas que ce soit une réalité, mais on ne sait jamais : le fait que les mêmes joueurs soient alignés à chaque fois pourrait expliquer notre manque d’énergie lors de certains matches où nous avons encaissé des buts.» Bien qu’il manque quelques joueurs, notamment blessés, il faut rappeler que les Anglais ont déboursé plus de 500 M€ lors du dernier mercato pour s’offrir des joueurs de qualité.

