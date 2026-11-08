Le CF Tenerife a rendu un hommage poignant à Jesús de Miguel

Le CF Tenerife a organisé ce samedi une cérémonie en hommage à Jesús de Miguel, son attaquant décédé mardi après un violent choc survenu lors d’une rencontre. Dans un stade Heliodoro Rodríguez López largement rempli, joueurs, dirigeants et supporters se sont réunis pour saluer sa mémoire à travers plusieurs prises de parole particulièrement émouvantes.

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Le moment le plus poignant est venu d’Enric Gallego, son ancien coéquipier, qui n’a pu retenir ses larmes au moment de lui adresser quelques mots. Très touché, l’attaquant a évoqué les souvenirs partagés avec Jesús de Miguel et rendu hommage à celui qui laisse un immense vide au sein du club, avant d’adresser une pensée à sa famille.