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Le CF Tenerife a rendu un hommage poignant à Jesús de Miguel
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Le CF Tenerife a organisé ce samedi une cérémonie en hommage à Jesús de Miguel, son attaquant décédé mardi après un violent choc survenu lors d’une rencontre. Dans un stade Heliodoro Rodríguez López largement rempli, joueurs, dirigeants et supporters se sont réunis pour saluer sa mémoire à travers plusieurs prises de parole particulièrement émouvantes.
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"Hablar de ti en pasado. Es tremendamente injusto" 💔Voir sur X
Enric Gallego, la voz de un corazón roto, el del CD Tenerife tras la perdida de Jesús de Miguel 😔
Enric Gallego, la voz de un corazón roto, el del CD Tenerife tras la perdida de Jesús de Miguel 😔
Le moment le plus poignant est venu d’Enric Gallego, son ancien coéquipier, qui n’a pu retenir ses larmes au moment de lui adresser quelques mots. Très touché, l’attaquant a évoqué les souvenirs partagés avec Jesús de Miguel et rendu hommage à celui qui laisse un immense vide au sein du club, avant d’adresser une pensée à sa famille.
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