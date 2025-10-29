PL : Eden Hazard entre officiellement dans le Hall of Fame

L’ancien ailier de Chelsea, véritable magicien des Blues entre 2012 et 2019, rejoint le cercle très fermé des légendes du championnat anglais. Récompensé pour son impact exceptionnel, Hazard a marqué l’histoire de la Premier League avec ses dribbles déroutants, ses buts décisifs et son rôle clé dans les 2 titres de Premier League remportés par Chelsea (2015 et 2017). Le Belge a inscrit 110 buts en 351 matchs avec le club londonien.

La suite après cette publicité

Le Temple de la renommée de la Premier League (Hall of Fame) rend hommage aux joueurs ayant marqué durablement le championnat par leur talent et leur influence. Avec cette distinction, Eden Hazard rejoint des icônes comme Thierry Henry, Didier Drogba, Arsène Wenger ou encore Frank Lampard, confirmant son statut de joueur d’exception dans l’histoire récente du football anglais.