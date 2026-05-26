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Ligue 1

Un club de Ligue 1 se penche sur Anthony Lopes

Par Maxime Barbaud
1 min.
Anthony Lopes @Maxppp

Anthony Lopes a vécu une saison difficile avec le FC Nantes. Relégué malgré des performances à la hauteur, le gardien de 35 ans n’accompagnera pas les Canaris, a priori, en Ligue 2. Il arrive en fin de contrat et est courtisé par Angers, d’après les informations de Ouest-France. Le SCO n’a pas de grands moyens, malgré les 40 M€ récupérés des ventes d’Estéban Lepaul, Himad Abdelli et Sidiki Chérif en un an et le salaire de l’ancien international portugais est un obstacle.

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Il émarge à environ 100 000 euros par mois, soit un montant bien trop élevé pour les finances du club. La direction mise sur le jeu des négociations pour le convaincre de venir. L’ex-Lyonnais et sa famille se plaisent dans la région nantaise et un transfert à Angers leur permettrait de rester dans le coin. Son expérience ferait beaucoup de bien à un effectif qui perd cet été Pierrick Capelle et Abdoulaye Bamba. Selon le média, Troyes, promu en Ligue 1, est également intéressé.

Pub. le - MAJ le
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