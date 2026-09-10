Ballon d’Or : Joan Laporta se positionne
Le FC Barcelone a trois candidats en course pour le Ballon d’Or : Lamine Yamal, Rodri et Pau Cubarsi. Autant dire que du côté de la Catalogne, la campagne pour Lamine Yamal a déjà démarré, alors qu’aucun gros favori ne se dégage. Interrogé à ce sujet à la sortie d’un restaurant, Joan Laporta a tenu à livrer son avis.
« Les joueurs doivent aussi être reconnaissants envers le Barça pour l’opportunité que le club leur donne de remporter ces trophées. Je vais toujours vouloir qu’un joueur ou une joueuse du Barça soit Ballon d’Or. Lamine Yamal ? Oui, j’aimerais beaucoup qu’il gagne le Ballon d’Or. Je serais ravi qu’un joueur du Barça, ou qu’une joueuse du Barça, le gagne. Lamine est un gars très mature, un génie », a répondu le président barcelonais.
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