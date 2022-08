OM : objectif Coupe du Monde pour Nuno Tavares

La suite après cette publicité

La première saison de Nuno Tavares (22 ans) ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait à Arsenal. Le latéral gauche est parti se relancer à l'OM pour une saison en prêt. Mais cet exercice 2021/2022 est un peu particulier puisqu'il y a une Coupe du Monde à disputer cet automne. Jamais appelé en sélection encore, l'ancien joueur de Benfica a fait du Qatar un objectif.

«C’est l’un de mes objectifs bien sûr d’être sélectionné en équipe nationale. J’en rêve chaque jour. La Coupe du Monde serait incroyable pour moi. C’est pourquoi je suis là. Je veux jouer le plus de matchs pour me battre pour ma place. Je sais bien qu’il va falloir que je me batte, ce n’est pas tout de venir d’Arsenal. Je souhaite saisir cette opportunité et faire du mieux possible. »