Le PSG se positionne sur le sulfureux dossier Gianluca Prestianni

Les temps ont changé depuis l’affaire Vinicius-Prestianni. Il y a un peu moins d’un an, l’Argentin avait été au centre d’une grave polémique lors du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid. L’ailier du Real Madrid avait accusé son adversaire de lui avoir tenu des propos racistes, tout en se cachant la bouche afin qu’on ne puisse pas lire sur ses lèvres. L’arbitre François Letexier avait été contraint de stopper la rencontre quelques minutes, qui s’était un peu achevée dans le chaos après cette affaire.

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L’UEFA avait tout de même ouvert une enquête aboutissant à une suspension de 6 matchs du joueur de Benfica, dont 3 avec sursis pour des propos jugés «discriminatoires» et «homophobes». Cette affaire a même été le déclencheur d’une nouvelle loi par la FIFA. Depuis, «tout joueur se couvrant la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge». Cette règle a été mise en applications dès la Coupe du Monde. Miguel Almiron (Paraguay) fut même le premier joueur sanctionné.

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Le PSG est intéressé

Prestianni ne s’est sans doute pas racheté une conduite après cette affaire. En revanche, sa cote a explosé. Devenu titulaire ces derniers mois, l’ailier de 20 ans est devenu le facteur X de son équipe depuis le début de la saison. Avec 12 buts et 6 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, il fait de gros dégâts depuis son côté gauche ou dans l’axe, là où son entraîneur Marco Silva le place la plupart du temps. L’Argentin de 20 ans commence à séduire bon nombre de recruteurs des plus grands clubs européens.

D’après l’émission Record na Hora, rattachée au journal portugais Record, le PSG fait partie des prétendants, au même titre que le Bayern Munich. Benfica le valorise à l’heure actuelle à environ 100 M€. Il n’est pas question d’un départ cet hiver, précise le média. Prestianni ne serait donc pas un potentiel "remplaçant" de Kvaratskhelia, blessé pour la fin de saison, mais plutôt une éventuelle recrue pour un futur plus lointain. Reste à savoir comment sera perçue cette rumeur par les supporters parisiens, à cheval sur la lutte contre le racisme.