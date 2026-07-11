L’OL a trouvé son fameux numéro 9 avec Rémi Himbert

Et si le numéro neuf tant attendu par l’OL était en fait déjà au club ? Le groupe lyonnais a repris le chemin de l’entraînement le 29 juin, soit un peu plus d’un mois avant le match aller de son tour préliminaire de Ligue des Champions (aller le 4 ou 5 août, retour le 11), et un homme est particulièrement en train de briller sur ce début de préparation. Il s’agit de Rémi Himbert.

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Révélation lyonnaise du début d’année 2026, l’attaquant de 18 ans avait notamment marqué en Ligue Europa face au PAOK (victoire 4-2, le 29 janvier), puis à nouveau face à l’OM en Ligue 1 (défaite 3-2, le 1er mars) et Lens en Coupe de France (2-2, défaite 5-4 aux tirs au but le 5 mars). D’impressionnantes entrées en jeu récompensées par une titularisation face au Paris FC quelques jours plus tard (1-1), mais mises entre parenthèses suite à cette blessure à la cheville qui avait mis un terme à sa saison contre le Celta Vigo, vingt secondes après son entrée en jeu.

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6 buts en 2 matchs

Le défi était de savoir si l’international français U18 parviendrait à retrouver ses sensations après quasiment deux mois d’inactivité. Mais les doutes ont vite été balayés. Il a signé un triplé il y a trois jours, certes facilité face à un adversaire peu coriace (victoire 5-2 face à Mâcon, pensionnaire de N2), mais il y aura sûrement plus d’enseignements à tirer de sa prestation du jour face à Saint-Gall, club de première division suisse. Aligné au poste de numéro 9 par Paulo Fonseca, l’ancien joueur de Thionville a encore frappé par trois fois.

En bon attaquant de surface, il avait d’abord profité du travail de Boudache pour pousser le ballon dans le but vide (9e, 1-0). Toujours dans le même registre, il s’offrait un doublé au point de penalty sur un centre en retrait de Tolisso (18e, 3-1). Son troisième était certainement le plus beau avec ce joli coup de tête sur un centre d’Hamdani (38e, 3-1), au passage très intéressant également. «Nous croyons beaucoup en eux, confiait Fonseca à l’issue du match. Je pense que Rémi est un joueur très intelligent. Quand il va en profondeur et dans l’espace, c’est très intéressant, Adil a fait un bon match mais doit parfois simplifier son jeu. Ce sont des joueurs en qui nous croyons beaucoup. » À l’heure où l’OL s’efforce à trouver le futur remplaçant d’Endrick, Himbert est en train de poser sa candidature.