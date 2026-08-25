OL : le groupe officiel pour la réception de Fenerbahçe

Huit jours après le match nul de l’aller en Turquie (1-1), l’Olympique Lyonnais recevra Fenerbahçe mercredi soir en barrage retour de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les supporters lyonnais ont répondu présent, puisque le Groupama Stadium sera à guichets fermés, et qui pourrait permettre à l’OL de faire son grand retour en phase finale de C1, pour la première fois depuis six ans. Pour ce choc face aux coéquipiers de N’Golo Kanté et Mason Greenwood, Paulo Fonseca a convoqué 24 joueurs avec plusieurs retours par rapport au groupe qui avait fait le déplacement à Toulouse, le week-end dernier en Ligue 1.

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🦁 Notre groupe pour la réception de Fenerbahçe, ce mercredi à 21h au @GroupamaStadium ⚔️🔴🔵#OLFenerbahçe pic.twitter.com/P8D1MXaTVh — Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2026

Pas présent au Stadium lors de la victoire (0-2), Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert et Abner sont présents dans le groupe pour la C1. Pavel Šulc est aussi présent, lui qui avait fait son retour à Toulouse. Blessé en juin dernier, Khalis Merah a récemment fait son retour à l’entraînement. Mais le jeune milieu offensif ne fait toutefois pas partie du groupe convoqué pour ce OL-Fenerbahçe, tout comme Julien Duranville.