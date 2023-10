Retrait des numéros arc-en-ciel : le communiqué de la LFP

L’information a fait parler. Dans le cadre de la journée de lutte contre l’homophobie, la LFP aurait décidé de retirer les fameux numéros arc-en-ciel. Une décision que beaucoup regrettent. Mais la LFP a décidé de réagir. La Ligue vient de publier un communiqué dans lequel elle affirme que plusieurs plans d’action sont prévus.

La suite après cette publicité

«À la suite des articles consacrés à la suppression du numéro arc-en-ciel à l’occasion de la prochaine journée dédiée à la lutte contre l’homophobie, la Ligue de Football Professionnel tient à préciser qu’un travail est actuellement en cours pour préparer les journées dédiées à la lutte contre le racisme en mars prochain, puis à la lutte contre l’homophobie en mai prochain. Une réunion est prévue à la mi-novembre avec les associations partenaires pour préparer ces deux rendez-vous. Ces deux actions de communication et de sensibilisation en direction du grand public sont un des maillons du plan de lutte contre les discriminations. Elles s’accompagnent d’un travail de fond mené en parallèle. Inscrite dans les statuts de la LFP, la lutte contre les discriminations fait ainsi l’objet d’un travail tout au long de l’année auprès des clubs. La LFP organise des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, et notamment contre l’homophobie, dans tous les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Aux côtés d’associations (LICRA, Foot Ensemble, Fondation pour un Sport Inclusif, PanamBoyz & Girlz United, SOS Homophobie) et de l’UNFP, la LFP se rend dans les clubs professionnels pour y rencontrer les joueurs professionnels, les membres du staff, les dirigeants, mais aussi les supporters afin de mener une action de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Ces ateliers permettent d’avoir des moments d’échanges et de débats privilégiés pour mieux sensibiliser les différents acteurs. À ce jour, depuis le lancement de ce dispositif, 48 ateliers ont été organisés dans 20 clubs différents. Ces actions s’inscrivent dans la droite ligne de la lettre cosignée par Vincent Labrune (Président de la LFP) aux côtés d’Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques), Bérengère Couillard (ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations) et Philippe Diallo (Président de la FFF). Il convient en effet que l’ensemble des acteurs du football professionnel renforcent leur mobilisation pour accompagner, par des actions de prévention et de sensibilisation animées au niveau local, notre combat commun au service de l’inclusion, du respect et donc de la fin des agissements homophobes, comme de tous les agissements discriminatoires», indique la LFP.