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Ligue des Champions

Booba se moque de Kylian Mbappé

Par Tom Courel
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Les clashs sont de sortie ce mercredi. En effet, après la défaite et l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions face au Bayern Munich, certains se régalent. Booba, le rappeur de 49 ans, semble toujours aussi déterminé à s’en prendre frontalement à Kylian Mbappé dans une vidéo sur X. En effet, dans la scène, on aperçoit Booba, casquette blanche et bleue vissée sur la tête, en train de manger dans une villa et de chanter.

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Lovro GloGang  🇭🇷
Booba tacle Mbappé

"Mbappé ne sera jamais champion" 😂
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« Haut comme trois pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Haut comme trois pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried (le père de Kylian) sa grosse tête d’oignon, nanana la sorcière ». Un ton moqueur qu’a énormément utilisé le Duc de Boulogne auparavant sur ses réseaux sociaux. Si le rappeur ne le manque pas, c’est bel et bien car l’absence de trophée majeur de Mbappé en Ligue des Champions se fait ressentir. À 27 ans, les échecs se poursuivent pour la star madrilène…

Pub. le - MAJ le
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