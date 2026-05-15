OM : le message de Timothy Weah aux supporters

Avant d’affronter le Stade Rennais pour le compte de la 34e journée de championnat, Timothy Weah, latéral droit de l’OM, était présent en conférence de presse ce vendredi. Et si l’actualité autour du club phocéen n’est pas toute rose, l’Américain s’est montré franc et impliqué durant l’exercice médiatique. Ce dernier a aussi été questionné sur les supporters. Absents face au HAC la semaine dernière, ils restent indispensables d’après lui. « On a toujours besoin des supporters. Ce sont les plus importants. En tant que joueur, j’ai besoin de soutien, j’ai besoin d’eux. Mais je comprends la frustration des supporters. On a besoin d’eux, c’est notre force. Le foot, c’est comme ça, il y a des bas, des hauts, mais on doit continuer tous ensemble, on est une grande famille. Le plus important, c’est de rester ensemble et d’avancer. On peut seulement gagner comme ça. Les supporters sont toujours dans mon cœur et j’espère bien finir la saison » a indiqué l’Olympien aux médias.

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Frustré par le climat glacial qui règne, le latéral est tout de même conscient de la situation. L’objectif est donc de montrer un visage conquérant face aux Bretons ce week-end pour garder les fans au soutien du groupe. « Ils ont le droit d’avoir cette exigence, d’être énervés. Mais si on veut un résultat positif et jouer l’Europe la saison prochaine, on a besoin de tout le monde, pas juste les joueurs. Je sais que supporter une équipe où il y a des hauts et des bas, dans une saison difficile, c’est compliqué. Je comprends les sifflets au stade, mais tant que les supporters sont là, c’est ce qui compte ». Il faudra donc assurer et assumer au Vélodrome.