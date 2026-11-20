Zinédine Zidane possède un bilan intéressant à l’approche des retrouvailles entre la France et l’Espagne en quarts de finale de la Ligue des Nations. Lorsqu’il était joueur, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a jamais perdu le moindre match de compétition face à la Roja, avec deux victoires et un match nul en trois confrontations. Une statistique qui prend une dimension particulière alors que le nouveau sélectionneur français s’apprête à retrouver les Espagnols, devenus les bourreaux des Tricolores ces dernières années. Après les désillusions de l’Euro 2024, de la Ligue des Nations 2025 et de la Coupe du monde 2026, Zidane aura l’occasion de renouer avec ses bons souvenirs face à cet adversaire. Les deux sélections s’affronteront les 25 et 28 mars 2027, avec une première manche en Espagne avant un retour sur le sol français.

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Mais l’invincibilité de Zinédine Zidane ne se limite pas à ses confrontations avec l’Espagne. Durant sa carrière internationale, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid n’a également jamais connu la défaite face à une sélection détentrice du titre de championne du monde. En quatre rencontres disputées contre les tenants du titre mondial, le Français affiche un bilan de deux victoires et deux matchs nuls. Deux séries qui témoignent de ses résultats face à des adversaires de premier plan lorsqu’il évoluait encore sur les terrains. Désormais installé sur le banc des Bleus, Zidane tentera de prolonger cette réussite dans un rôle bien différent. Face à l’Espagne, championne du monde en titre, il devra cette fois trouver les solutions tactiques pour permettre à son équipe de rejoindre les demi-finales de la Ligue des Nations, où l’attendra le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Portugal.