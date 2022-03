Manchester United s'intéresse à Moussa Dembélé

Manchester United s'apprête à vivre un été mouvementé, notamment sur le front de son attaque puisque de nombreux joueurs sont annoncés sur le départ. Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford se posent des questions sur leur présence à United la saison prochaine, tout comme Anthony Martial, actuellement en prêt à Séville, tandis que Jesse Lingard et Edinson Cavani arrivent en fin de contrat et ne devraient pas être prolongés. Dès lors, ce ne sera plus une envie mais bien une nécessité de recruter aux avant postes.

Dans cette optique, le Daily Mail annonce que les Red Devils aurait ciblé Moussa Dembélé, l'attaquant de pointe de l'Olympique Lyonnais. Le joueur formé au PSG était arrivé à Lyon en 2018 et il ne lui restera qu'un an de contrat à l'issue de la saison. Ce sera donc le moment pour Lyon de le vendre ou de le prolonger si toutefois le club présidé par Jean-Michel Aulas espère toucher une indemnité de transfert et éviter de reproduire la même situation qu'avec Depay. Le club mancunien serait en tout cas disposé à débourser 30M€ pour s'attacher les services du joueur qui avait terminé sa formation en Angleterre, à Fulham.