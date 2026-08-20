Atlético de Madrid : Kang-in Lee fait déjà son show

Après trois ans passés au Paris Saint-Germain et deux Ligues des Champions remportées, Kang-in Lee a fait le choix de plier bagage pour revenir en Espagne. Remplaçant de luxe chez les Rouge-et-Bleu, l’ancien pensionnaire de Majorque s’est engagé avec l’Atlético de Madrid en échange de 40 M€. Pour son come-back en Liga, le milieu offensif sud-coréen compte bien justifier son statut de double champion d’Europe et devenir l’un des joueurs majeurs du championnat. Un défi XXL, d’autant que Lee n’a pas hésité à assumer son choix de prendre le numéro 7 de la légende du club colchonero, Antoine Griezmann.

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Un nouveau héros à Madrid

Mais pour ceux qui connaissent le Sud-Coréen, sa discrétion cache un caractère bien trempé. Ce dernier avait d’ailleurs affiché ses ambitions ces derniers jours. « Nous sommes prêts à gagner. C’est le plus important dans le football. Nous avons des joueurs et un staff technique fantastiques. Il est essentiel d’avoir cette mentalité de vouloir tout gagner. Et je pense que nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs. Définir le niveau de LaLiga est difficile. Lorsque je commencerai à jouer des matchs, je pourrai voir si le niveau a changé, mais l’Atlético est prêt à gagner. Je vois l’équipe se porter très bien. Cette année, nous gagnerons beaucoup de choses et apporterons beaucoup de joie aux supporters de l’Atlético ».

Hier, Lee n’était pas titulaire lors du match face à Malaga comptant pour la première journée de Liga, mais il a fait la différence en entrant à une demi-heure de la fin. Auteur d’un beau but pour sa grande première au Metropolitano, l’ancien Parisien a participé au succès 2-0 des Madrilènes. Et ce matin, la presse de la capitale espagnole l’a couvert d’éloges. « Oh, la, la, Kang-in Lee », s’est enthousiasmé AS, en faisant référence au successeur de Griezmann. « Griezmann ne sera plus là, mais son numéro 7 a trouvé un héritier : Kang-in Lee. Et son parcours à l’Atleti n’aurait pas pu mieux commencer. Avec un but aussi magnifique et décisif que ceux que le Français avait l’habitude de marquer. »

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«Griezmann a été un joueur irremplaçable»

Idem chez Marca. « L’Atlético acclame son nouveau héros. Kang-in fait ses débuts au Metropolitano en débloquant la situation d’un but sensationnel dans un match que Malaga maîtrisait avec assurance, avant que Baena ne scelle la victoire d’un coup franc dans la lucarne ». Interrogé sur son joueur à l’issue du match, Diego Simeone a indiqué : « C’est un joueur qui doit s’adapter aux exigences du match. C’est un footballeur engagé envers son équipe. On l’a vu avec sa sélection nationale, ainsi qu’avec les équipes dans lesquelles il a joué auparavant ». De son côté, le principal intéressé ne cachait pas sa satisfaction au micro de Movistar+.

🤩 | Lee Kang-In fête ses débuts avec un bijou ! 🚀💎 #LALIGA #AtletiMálaga



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« Avant que j’entre en jeu, le coach m’a dit qu’il y avait beaucoup d’espaces entre les lignes, que dès que je recevrais le ballon, je devais essayer de tirer au but et, grâce à ses paroles, je suis entré sur le terrain très motivé. Je peux aider l’équipe dans ces moments-là du match », a-t-il confié, avant d’envoyer un message à son prédécesseur. « Plus qu’un héritier pour moi, c’est quelque chose pour lequel je dois le remercier. Griezmann a été un joueur irremplaçable et, plutôt que de penser à ces choses-là, j’ai essayé d’aider mon équipe pour pouvoir apporter beaucoup au collectif et continuer à faire de même. J’ai beaucoup de choses à améliorer et je vais travailler dur pour progresser. C’était un moment très spécial et aujourd’hui est une journée très spéciale, mais l’important, c’est l’équipe. C’est important de bien démarrer et je suis très heureux de cette victoire. » C’est ce qui s’appelle réussir ses débuts.