Kamil Glik va s'engager en faveur de Benevento

Alors qu'il restait sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2021, Kamil Glik (32 ans) s'apprête à quitter la Principauté et à s'engager pour les trois prochaines saisons en faveur du Benevento Calcio, archi-dominateur en Serie B et promu en Serie A en vue de la saison prochaine. Le défenseur central polonais avait rejoint Monaco en 2016, en provenance du Torino. Il avait auparavant évolué sous les couleurs de Bari et de Palerme.

Kamil Glik c'est 73 sélections avec la Pologne (5 buts), 167 matches avec l'AS Monaco (14 buts, 7 passes décisives), et surtout un titre de champion de France en 2017 et une formidable épopée en Ligue des champions, sous les ordres de Leonardo Jardim la même année.