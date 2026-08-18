Crystal Palace : le point mercato de Pierre Sage

Alors que le mercato entre dans ses deux dernières semaines, Pierre Sage assure que Crystal Palace ne compte pas se précipiter pour renforcer son effectif. Le technicien français reconnaît que la fin du marché peut offrir de nouvelles opportunités, mais souhaite avant tout rester fidèle aux profils ciblés par le club, alors qu’un retour de Wilfried Zaha avait été évoqué. « Vers la fin du marché, tout le monde est pressé, tout le monde peut trouver la solution à ses problèmes et dénicher des opportunités », a-t-il expliqué.

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Crystal Palace est donc prêt à patienter jusqu’aux derniers instants si certaines négociations l’exigent. « Il faut parfois attendre la dernière minute, car les négociations sont difficiles. C’est pourquoi nous attendons, mais je pense que ce n’est pas une bonne chose de recruter un joueur à la dernière minute par panique. Nous sommes ici pour construire une équipe solide avec beaucoup de certitude, c’est pourquoi les joueurs doivent être choisis de manière réfléchie et non dans la panique », a insisté Sage.