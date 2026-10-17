Guingamp : Sylvain Ripoll proche de la sortie, plusieurs noms pour le remplacer

13e de Ligue 2 et battu lors de ses trois derniers matchs contre le Red Star (1-3), Nancy (1-0) et Pau (1-2), Guingamp navigue à vue. Selon nos informations, Sylvain Ripoll est aujourd’hui proche de la sortie. Les deux victoires de son équipe depuis août (3 sur ses 18 derniers matchs), rendent sa situation presque intenable.

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Cet été, le club lui a pourtant mis à sa disposition de nouvelles recrues (Averlant, Ducrocq, Dianganga, Ben Brahim, Bokangu…) dans l’espoir de bien repartir après une saison laborieuse conclue par une 13e place. Selon nos informations, l’ancien sélectionneur des Bleuets a évoqué l’idée de laisser sa place après le match contre Nancy, si les dirigeants considéraient qu’il était le problème. Plusieurs profils ont même été proposés au club breton : Michel Der Zakarian, Stéphane Le Mignan ou encore Bruno Irlès. La direction sportive apprécie par ailleurs le profil de Jean-Baptiste Le Bescond, directeur du centre de formation de Guingamp. Guillaume Allanou (Saint-Brieuc) a également des partisans en interne.