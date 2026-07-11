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Serie A

La Juventus veut frapper un grand coup avec un joueur de l’AC Milan

Par Allan Brevi
1 min.
Luciano Spalletti @Maxppp

La Juventus surveille de nouveau la situation de Fikayo Tomori afin de renforcer la défense de Luciano Spalletti. Déjà approché par le passé, le défenseur de l’AC Milan plaît toujours aux dirigeants turinois grâce à son expérience en Serie A et son profil jugé compatible avec les attentes de l’entraîneur italien.

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Un éventuel départ de Federico Gatti pourrait accélérer ce dossier selon la Gazzetta dello Sport. L’Italien, qui souhaite davantage de responsabilités malgré une bonne relation avec Spalletti, reste derrière Bremer dans la hiérarchie et pourrait chercher un nouveau challenge. La Juventus privilégie d’abord les ventes avant de recruter, mais considère Tomori comme une option sérieuse pour renforcer son arrière-garde cet été.

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