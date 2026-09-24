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David Alaba signe à l’Udinese

Par Matthieu Margueritte
1 min.
David Alaba @Maxppp

Présent à la Coupe du Monde 2026 avec l’Autriche (4 matches disputés, 1 passe décisive), mais libre de tout contrat après cinq saisons passées au Real Madrid (132 matches, 5 buts, 9 passes décisives), David Alaba a retrouvé un club. Comme cela était annoncé dernièrement, le défenseur central âgé de 34 ans va découvrir la Serie A avec l’Udienese.

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« L’Udinese Calcio est fière d’annoncer la signature de David Alaba, l’un des footballeurs les plus titrés et les plus prestigieux de la scène internationale. Le défenseur autrichien a signé un contrat qui le liera au club bianconero jusqu’au 30 juin 2027 », annonce l’actuel treizième du classement de Serie A.

Pub. le - MAJ le
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