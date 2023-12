LdC : Luis Enrique annonce un meilleur PSG en février !

Le Paris Saint-Germain a donc terminé cette phase de poules à la deuxième place du groupe F. Paris est qualifié, mais les champions de France ont eu tout un tas d’occasions pour battre largement le Borussia Dortmund (1-1). En vain. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique alors que le tirage des huitièmes s’annonce difficile. L’entraîneur espagnol des Rouge et Bleu annonce même que ses hommes seront meilleurs en février, au moment des huitièmes de finale.

La suite après cette publicité

« Je ne me suis pas inquiété. On a une équipe qui crée beaucoup d’occasions, on attaque toujours, même à l’extérieur. On a quatre, cinq occasions de marquer. Je crois qu’en février on sera plus forts. (Est-ce que son équipe a progressé depuis trois mois) Sans aucun doute, on est une équipe en construction, au tout début de la construction. J’aime l’attitude des joueurs, leur capacité à se battre. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va s’améliorer », a-t-il déclaré au micro de Canal+.