Bonucci calme le jeu concernant Conte et Agnelli

Mardi dernier, la Juventus recevait l’Inter à l’occasion du match retour des demi-finales de la Coupe d’Italie. Résultat final : 0-0 et une qualification au bout pour la Vieille Dame après sa victoire 2 buts à 1 au match aller. Pas de but dans cette rencontre donc, le seul fait du match restera cette altercation entre Antonio Conte et le président des Bianconeri Andrea Agnelli.

Dans un entretien exclusif à Sky Sports, Leonardo Bonucci le défenseur de la Juve, remplaçant ce soir-là, est revenu sur cette altercation, tout en essayant de calmer les tensions. «Il y a peu à ajouter, les images parlent clairement : ce qui s'est passé est mauvais, mais ce n'est pas à moi de juger pourquoi cela s'est passé ni même ce qui aurait dû être fait. Il est évident que nous devons toujours donner l'exemple, mais c'est parfois difficile. (…) Nous devrions moins insister, car je défie quiconque de ne pas avoir de moments de tension sur le lieu de travail qui peuvent entraîner une dispute ou une bagarre, que ce soit sur un terrain de football ou dans un bureau.»