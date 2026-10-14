Menu Rechercher
Commenter
Officiel QSL

Riyad Mahrez a trouvé son nouveau club

Par Jordan Pardon
1 min.
Libre de tout contrat, Riyad Mahrez s'engage avec Al-Shamal ! @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat à Ah-Ahli cet été, Riyad Mahrez (35 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Le champion d’Afrique 2019 et vainqueur de la Ligue des Champions 2023 s’est engagé avec le club qatari d’Al-Shamal, actuel 5e de Qatar Stars League.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

«Le monde connaît son nom. Maintenant, il porte le nôtre. Riyad Mahrez», écrit Al-Shamal sur ses réseaux sociaux. Riyad Mahrez y retrouvera notamment son ancien coéquipier en sélection, Baghdad Bounedjah. Il fera également équipe avec l’ex-Lensois Wesley Saïd ou encore l’ancien défenseur d’Arsenal, Pablo Mari.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

QSL
Shamal
Riyad Mahrez

En savoir plus sur

QSL Qatar Stars League
Shamal Logo Al Shamal
Riyad Mahrez Riyad Mahrez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier