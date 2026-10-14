Riyad Mahrez a trouvé son nouveau club

Libre depuis la fin de son contrat à Ah-Ahli cet été, Riyad Mahrez (35 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Le champion d’Afrique 2019 et vainqueur de la Ligue des Champions 2023 s’est engagé avec le club qatari d’Al-Shamal, actuel 5e de Qatar Stars League.

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The world knows his name. Now he wears ours. Riyad Mahrez. 🔴⚪🇩🇿 https://t.co/CkCTpR3Ftk — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) October 14, 2026

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«Le monde connaît son nom. Maintenant, il porte le nôtre. Riyad Mahrez», écrit Al-Shamal sur ses réseaux sociaux. Riyad Mahrez y retrouvera notamment son ancien coéquipier en sélection, Baghdad Bounedjah. Il fera également équipe avec l’ex-Lensois Wesley Saïd ou encore l’ancien défenseur d’Arsenal, Pablo Mari.