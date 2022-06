Mesut Özil veut faire de l’esport

La suite après cette publicité

Interviewé par The Telegraph, le Dr Erkut Sogut, l’agent de Mesut Özil, a évoqué la suite de la carrière de son joueur. L’agent de l’Allemand de 33 ans a expliqué qu’il pourrait se reconvertir dans l’E-sport à la fin de sa carrière. Le milieu offensif de Fenerbahçe, qui a été mis à l’écart par son club au mois de mars, est un passionné de jeux vidéo et il aurait un bon niveau sur le jeu Fortnite.

«Il va se lancer davantage dans l'E-sport, jouer lui-même et peut-être devenir un athlète E-sport après la fin de sa carrière. Il est vraiment bon à Fortnite, pour être honnête, et je pense qu'un jour, je ne serais pas surpris qu'il fasse de la compétition. Il possède une équipe (M10 E-sport) et il a des joueurs. Il a une salle de jeux en Allemagne », a déclaré Erkut Sogut au sujet de l'international allemand qui a disputé la saison dernière 25 matches avec Fenerbahce, inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.