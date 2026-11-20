Verdict à 12h

Dans quelques heures, les Bleus connaîtront leurs adversaires pour les quarts de finale de Ligue des Nations qui aura lieu en mars prochain. Premiers de leur groupe, les hommes de Zinédine Zidane peuvent hériter soit des champions du monde espagnols, soit des retrouvailles avec la Norvège d’Erling Haaland ou encore des Pays-Bas. Pour rappel grâce à cette première place, l’équipe de France aura l’avantage de recevoir au match retour. Verdict à partir de 12h.

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Arda Güler, indispensable au Real

Le Turc Arda Güler continue d’épater José Mourinho, qui a un plan pour lui comme le souligne Sport. Pas question de changer une équipe qui gagne, et l’idée du Mou est de continuer de le faire jouer sur l’aile droite avec pour mission de générer de la supériorité au milieu de terrain et de libérer des espaces pour Valverde. Un ajustement qui a été essentiel lors de la série de huit victoires consécutives de Madrid. Toutefois, face à des blocs bas, le Turc pourrait également évoluer au poste de numéro 10. Vous l’avez compris, l’idée est en tout cas de le faire jouer un maximum et avec cette statistique, on comprend pourquoi. En effet, avec Güler sur le terrain, le Real encaisse 78% de buts en moins depuis le début de la saison, preuve de son importance.

Le calme dans la tempête

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino, fait la une du Daily Star, façon Bob Marley et le tabloïd titre même, « ne t’inquiète pas, sois heureux ». Un contraste saisissant quand on connaît la position de premier relégable des Red Devils au classement et l’urgence de prendre des points pour une formation qui n’a pas gagné en championnat depuis le 30 aout dernier. Mais cela s’explique par la position claire de l’Argentin, de vouloir prôner l’unité et redonner une identité aux Mancuniens. Dès sa première prise de parole, il a préféré mettre en avant le potentiel du club dans tous les domaines au lieu de tirer la sonnette d’alarme tout en rappelant quand même qu’il était temps de passer à l’action.