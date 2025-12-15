Menu Rechercher
Real Madrid : l’échange entre Vinicius et Xabi Alonso après le penalty non sifflé contre le Brésilien

Vinicius Jr et Xabi Alonso @Maxppp
Alavés 1-2 Real Madrid

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Alavés dimanche soir, dans un match marqué par une action très commentée autour d’un possible penalty sur Vinicius. Après son remplacement par Franco Mastantuono à la 89ᵉ minute, le Brésilien et son entraîneur Xabi Alonso ont eu un bref échange sur ce moment, Vinicius ayant le sentiment d’un traitement différent : « Il ne l’a pas sifflé parce que c’est moi », et Xabi Alonso lui a répondu : « C’est clair, c’était évident », d’après Movistar.

The Touchline | 𝐓
🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius' reaction after the penalty was not given:

• Xabi Alonso to Vini: "It was clear. It was clear!"

• Vini's response to Xabi: "Referee didn't give the penalty because it's me!"

— @MovistarFutbol
Voir sur X

Les deux entraîneurs se sont également exprimés après la rencontre sur cette décision arbitrale. L’Espagnol a de nouveau affirmé qu’il y avait bien faute sur son joueur, tandis que son homologue argentin a pointé du doigt l’absence du deuxième carton jaune pour Vinicius, alors que le penalty n’a pas été sifflé.

