Real Madrid : l’échange entre Vinicius et Xabi Alonso après le penalty non sifflé contre le Brésilien

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Alavés dimanche soir, dans un match marqué par une action très commentée autour d’un possible penalty sur Vinicius. Après son remplacement par Franco Mastantuono à la 89ᵉ minute, le Brésilien et son entraîneur Xabi Alonso ont eu un bref échange sur ce moment, Vinicius ayant le sentiment d’un traitement différent : « Il ne l’a pas sifflé parce que c’est moi », et Xabi Alonso lui a répondu : « C’est clair, c’était évident », d’après Movistar.

Les deux entraîneurs se sont également exprimés après la rencontre sur cette décision arbitrale. L’Espagnol a de nouveau affirmé qu’il y avait bien faute sur son joueur, tandis que son homologue argentin a pointé du doigt l’absence du deuxième carton jaune pour Vinicius, alors que le penalty n’a pas été sifflé.