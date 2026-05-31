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Brésil : on connaît le numéro de Neymar pour la Coupe du Monde

Par Jordan Pardon
1 min.
Neymar @Maxppp

10 ou pas 10 ? C’est une question que se posaient beaucoup de Brésiliens, en parallèle de leurs inquiétudes quant à l’état physique de Neymar qui restera finalement bien dans le groupe malgré une absence estimée à 2 ou 3 semaines en raison d’une blessure au mollet.

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Comme l’a révélé la CBF sur ses réseaux sociaux ces dernières heures, l’ancien Parisien récupérera bien le numéro 10 cet été, tandis que Vinicius retrouvera le 7. Un accomplissement majeur, qui permet à Neymar d’égaler Pelé. Globo Esporte parle d’un « exploit digne d’un roi » puisque l’ex-Barcelonais portera l’emblématique numéro 10 pour la quatrième Coupe du Monde de sa carrière (2014, 2018, 2022, 2026), ce que seul Pelé avait su réaliser dans l’histoire (1958, 1962, 1966, 1970).

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