Mercato PSG : le terrible constat de Christophe Galtier

Le mercato du Paris Saint-Germain aurait pu être plus fructueux. Voilà le message qu'a clairement fait passer Christophe Galtier, l'entraîneur des Rouge et Bleu, ce vendredi en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Nantes samedi (21h), dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1. Au lendemain de la clôture d'un marché des transferts estival tout de même bien mouvementé dans la capitale française, qui aura même vu débarquer Carlos Soler et Fabian Ruiz dans les dernières heures du mercato, le technicien de 56 ans a insisté sur le fait que l'objectif de vendre en masse n'a pas vraiment été atteint.

Et pour cause, le Paris SG a bien dégraissé, mais la majorité des éléments ayant quitté les rangs franciliens sont partis en prêts, à l'instar de Laywin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (Leipzig), Leandro Paredes (Juventus) ou encore Georginio Wijnaldum (AS Rome). Paris prenant dans beaucoup de cas en charge 50% des salaires, cela n'allège pas la masse salariale. De quoi notamment freiner l'un des dossiers prioritaires de l'été parisien, à savoir le recrutement d'un défenseur central. Le champion de France en titre a beau avoir essayé jusqu'au bout de faire venir Milan Škriniar (Inter Milan), le Slovaque est resté en Lombardie, au grand désarroi de Christophe Galtier.

« On savait que pour acheter, il fallait vendre »

« Au niveau départ, il y a eu quelques ventes et beaucoup de joueurs prêtés, a d'abord rappelé l'ancien coach de Lille ou encore de Nice face aux médias. On savait que pour acheter, il fallait vendre. Concernant le mercato, à l'heure où on se parle, il est fini, c'est aussi un soulagement pour tout entraineur, au moins on sait avec qui on va travailler, à partir du moment où il est fini, on sait quel groupe on a à disposition et il faut vite tourner la page. » Relancé sur le bilan des ventes du PSG, Galtier a préféré botter en touche, expliquant que cet aspect ne le concernait pas, et mettre l'accent sur le groupe dont il possède désormais.

« On avait, avec le président (Nasser Al-Khelaïfi) et Luis (Campos), ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier. J'avais été très direct avec les joueurs concernés concernant leur avenir au sein du groupe de l'équipe. Beaucoup sont partis, beaucoup en prêt, mais ce qui est à mes yeux très important, c'est de travailler avec le groupe qu'on a voulu constituer. Après, je n'ai pas à évaluer ou juger ce qu'il s'est passé au niveau des ventes. » Et Galtier d'assurer. « J'ai un groupe de qualité, à l'image des deux derniers joueurs qui viennent de nous rejoindre. Il faudra voir dans l'enchaînement des matchs, faire attention avec la surcharge avec la fatigue des uns et des autres. Un entraîneur ne peut pas toujours dire qu'il manque untel ou untel. Il faut s'adapter. On fera en sorte de bien gérer tout ça. j'ai un groupe de qualité, ça c'est sûr. »

Galtier calme le jeu autour des tensions en interne

Ensuite évidemment interrogé sur les frictions rapportées en interne au PSG ces dernières semaines entre Antero Henrique et Luis Campos, l'entraîneur champion de France 2021 avec les Dogues s'est montré très ferme après un rire presque nerveux et un temps de réflexion bien choisi. «Depuis que je suis ici, j'ai été en relation permanente avec le président et Luis Campos. On a élaboré tous les plans ensemble». Toujours est-il que Christophe Galtier regrette, vraisemblablement, de ne pas avoir un défenseur central de plus sous le coude. Il faudra faire sans jusqu'en janvier prochain, au minimum. En attendant, Danilo Pereira va dépanner et « rendre d'énormes services », alors que le PSG, avec le début de la Ligue des champions, a déjà commencé à enchaîner les matchs tous les trois jours.

