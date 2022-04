Classique : le gros coup de gueule de l’OM sur l’arbitrage

La suite après cette publicité

Il est clair que cette rencontre a perdu de sa superbe depuis quelques années. Autant parce que le Paris Saint-Germain écrase la concurrence qu’elle soit sportive ou financière, que parce que l’Olympique de Marseille peine à rester régulier dans le haut de tableau.

Alors oui, ce dimanche soir, les deux équipes ont livré une piètre performance, le public du Parc continuait, lui, de faire grève et l’arbitre de la rencontre, François Letexier, est apparu, au moins en seconde période, totalement dépassé par les événements.

Un penalty et des questions

Déjà en première période, certaines interventions auraient mérité des cartons jaunes sortis plus rapidement. Le penalty donné pour une main de Rongier alors que le cuir touche d’abord sa cuisse, n’était probablement pas des plus clairs, mais en même temps, on ne comprend plus grand-chose à cette règle qui s’est compliquée au fil du temps.

Mais en seconde période, cela a été encore pire. On se demande comment Neymar a pu finir cette rencontre, comment Danilo n’a pas été sanctionné pour un coup de pied sur Gueye, ou Marquinhos sur Payet. Tantde décisions peu favorables à un OM, qui n’avait pas besoin de cela pour s’incliner au Parc des Princes.

Pablo Longoria sort du silence

Le premier à avoir dégainé ? Pablo Longoria, le président. « Je suis surpris pour certaines décisions. On a vu un match avec des occasions entre deux équipes qui défendaient sur un bloc moyen. Mais vraiment je suis surpris, je crois qu'on doit protéger le football. On a vu cette semaine des décisions bizarres comme lors de Leipzig-Atalanta. Là ce n'est pas du football. Le ballon touche clairement la cuisse de Rongier. Il y a une situation où ça doit être clair pour tous les championnats. Cette décision est difficile à accepter. La main est déjà involontaire en plus. La VAR doit éviter les erreurs. C'était une décision importante. Il faut respecter le football. C'est un match qui se joue sur le contrôle des individualités au milieu de terrain. Mais un match entre deux équipes comme ça, ce sont les petits détails qui font la différence. Ce n'était pas un match ou on a eu beaucoup d'occasion, je suis critique aussi. Mais la VAR doit aider sur les petits détails », a-t-il expliqué à Prime Video.

Jorge Sampaoli, lui, a décidé de ne pas commenter les éventuelles erreurs : « non, c’est une décision arbitrale. Je ne parle pas, je ne commente pas les décisions de l’arbitre, ce n’est pas à moi de le faire. Il y a des émotions. Parfois je réclame ponctuellement sur une occasion. Dans le feu de l’action et sans manquer de respect à qui que ce soit. Ce n’est pas à moi de le juger, mais ceux qui l’envoient la, qui devront analyser ce qu’il a produit ». Pas sûr que ça console les supporters…