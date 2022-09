Le Parc des Princes accueillera la rencontre entre le Brésil et la Tunisie

Le Parc des Princes va accueillir une affiche de gala ! Le 27 septembre prochain, l'antre du PSG sera le théâtre d'une confrontation amicale entre le Brésil et la Tunisie. Une bonne préparation pour ces deux équipes, à un petit peu moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022.

Il fait peu de doutes que les stars auriverde du PSG, telles que Neymar et Marquinhos, seront de la partie. Et si vous souhaitez vous procurer un billet, le club a déjà ouvert les réservations à ses membres abonnés. Pour rappel, les Aigles de Carthage figurent dans le groupe de la France au Qatar, aux côtés de l'Australie et du Danemark.