Le Real Madrid a bouclé sa première recrue estivale

L’été va être encore plus chaud que prévu à Madrid. Après une nouvelle saison décevante, pendant laquelle on a pu constater énormément de problèmes sur le terrain et en coulisses, le club de la capitale madrilène va devoir faire peau neuve et du changement est attendu dans l’effectif. Plusieurs joueurs vont être poussés vers la porte, à l’image de David Alaba, qui ne sera pas prolongé, ou de joueurs comme Dani Ceballos, Fran Garcia et Eduardo Camavinga, alors que des jeunes comme Gonzalo Garcia ou Franco Mastantuono devraient être prêtés.

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Quant aux arrivées, le club de la capitale espagnole a l’intention de s’offrir du renfort au milieu de terrain notamment, avec les noms de Vitinha (PSG), Enzo Fernandez ( Chelsea) et de Rodri (Manchester City) qui reviennent régulièrement dans les ragots mercato outre-Pyrénées. Mais comme l’indique le média AS, le club présidé par Florentino Pérez a déjà bouclé son premier transfert.

Retour acté

Il s’agit, sans trop de surprise, de Nico Paz (Côme). Un intérêt qui ne date pas d’aujourd’hui, mais le journal madrilène confirme que « le Real Madrid exerce l’option d’achat de Nico Paz ». Après deux belles années en Serie A, l’international argentin de 21 ans va donc revenir au bercail contre une somme estimée entre 8 et 10 millions d’euros. Un retour qui régale déjà les supporters madrilènes, puisque l’effectif actuel manque clairement de joueurs de ce profil, capables de faire des différences entre les lignes.

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AS indique même que l’Argentin a évolué de façon plus spectaculaire que ce qu’avait prévu le Real Madrid, et qu’il n’y a donc aucun doute sur ses qualités et sa capacité à avoir un apport immédiat la saison prochaine. Il est donc la première nouvelle tête confirmée pour le prochain exercice, avec un Endrick qui reviendra de son prêt à l’OL. Víctor Muñoz (Osasuna), qui a lui aussi cartonné cette saison au point d’être devenu international espagnol, pourrait lui aussi suivre…