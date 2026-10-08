Romario : « l’erreur de Cristiano Ronaldo, c’est de ne pas l’avoir envoyé se faire foutre »

Parti du rassemblement de la sélection portugaise en pleine Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo (41 ans) est en conflit avec son sélectionneur, Jorge Jesus. La star portugaise a d’ailleurs publié un très long communiqué dans lequel il a exposé tous ses griefs contre Jesus qu’il accuse de l’avoir trahi. Et si la presse lusitanienne s’est pas mal moquée du communiqué de CR7, le champion du monde 1994 brésilien Romario a pris la défense du buteur d’Al-Nassr. Et comme à son habitude, l’ancien attaquant n’a pas mâché ses mots.

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« Cristiano Ronaldo me semble être quelqu’un de très direct, un vrai bonhomme. Et d’après ce qu’il a dit, Jorge Jesus n’a pas tenu parole envers lui. Une poignée de main, ça vaut plus qu’un contrat ou n’importe quoi d’autre. Si le gars ne tient pas parole, c’est que c’est un sale type. Si ça s’est passé comme Ronaldo l’a dit, alors Cristiano Ronaldo a raison de partir. (…) Il y avait des choses convenues pour la conférence de presse, mais il n’a rien dit du tout. Selon Ronaldo, il a fait preuve d’arrogance et d’insolence. Il a exposé Ronaldo publiquement, ce dernier s’est senti non respecté et déconsidéré, comme s’il n’avait plus aucune importance, alors il est parti. Dans ce cas-là, j’aurais fait la même chose, sauf qu’avant de partir, je l’aurais envoyé se faire foutre. Mais je me serais barré aussi. Je crois que l’erreur de Ronaldo, c’est de ne pas l’avoir envoyé se faire foutre immédiatement », a-t-il déclaré au Charla Podcast.