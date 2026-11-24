Le Paris Saint-Germain est prévenu. Ce mercredi soir, au Parc des Princes, le club de la capitale retrouve l’AS Roma pour une affiche qui s’annonce particulièrement intéressante en Ligue des Champions. Les Giallorossi débarquent à Paris avec de grandes ambitions et l’envie de réaliser un véritable coup face au champion d’Europe. Si leur parcours continental est pour le moment loin de répondre aux attentes avec deux défaites en quatre journées, les hommes de Gian Piero Gasperini affichent un tout autre visage en Serie A. Après douze journées, la Louve occupe la 2ème place du championnat avec neuf victoires et trois matches nuls. Toujours invaincue, elle possède la deuxième meilleure attaque avec 36 réalisations. Un début de saison particulièrement impressionnant qui témoigne des progrès réalisés depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’Atalanta. À l’inverse, les Romains connaissent davantage de difficultés sur la scène européenne avec seulement quatre points récoltés en quatre rencontres. Battus par le Real Madrid et Manchester United, ils ont laissé filer de précieux points sur le fil des joutes, dans la course à la qualification. Le déplacement au Parc des Princes représente une occasion idéale de se relancer face à l’une des meilleures formations du continent.

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Car cette Roma est en pleine métamorphose sous les ordres de Gasperini. Le technicien italien a progressivement imprimé sa philosophie de jeu à un groupe qui gagne en confiance et en efficacité. Son système à trois défenseurs centraux, ses pistons particulièrement offensifs et son pressing agressif commencent à porter leurs fruits comme lors des plus belles heures de sa Dea bergamasque. Plusieurs individualités profitent de cette nouvelle dynamique pour prendre une autre dimension. Si la renaissance de Paulo Dybala continue de prendre la majorité des caméras, au même titre que Donyell Malen, auteur de 31 buts en 35 apparitions depuis son arrivée en janvier dernier, ou encore Manu Koné toujours très apprécié dans l’entrejeu romain, une autre pépite commence sérieusement à faire parler d’elle derrière ces noms déjà bien identifiés. À seulement 19 ans, Emanuele Lulli est en train de s’installer progressivement dans la rotation de Gasperini. Arrière droit de formation, il possède un profil particulièrement adapté aux exigences de son entraîneur. Sa polyvalence et ses qualités athlétiques lui permettent de représenter une solution supplémentaire sur les couloirs. Dans un secteur où Wesley et Nahuel Molina restent des références, Lulli s’affirme comme un joker de plus en plus crédible.

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Le «presque» titulaire de Gasperini

Né le 17 août 2007 à Palestrina, près de Rome, Emanuele Lulli incarne parfaitement la réussite de la formation romaine. Il découvre le football à l’âge de six ans dans le club de sa ville natale avant de rejoindre Tor Tre Teste, une structure réputée pour son travail auprès des jeunes joueurs. Repéré par les recruteurs de la Roma, le numéro 77 intègre le centre de formation du club en 2021 et gravit progressivement tous les échelons. Son parcours est marqué par un premier titre important en 2023 avec le championnat d’Italie des moins de 16 ans. La saison dernière, Lulli franchit un nouveau cap avec la Primavera. Véritable élément moteur de son équipe, il dispute 27 rencontres et affiche un bilan particulièrement intéressant de deux buts et huit passes décisives. Des performances qui lui ouvrent les portes du groupe professionnel durant la préparation estivale. Gasperini décide alors de le conserver, convaincu par son potentiel. «Le style de jeu de l’entraîneur nous aide énormément, il exploite nos points forts. Il pratique un style de jeu que nous apprécions beaucoup, et je dois aborder chaque match de la meilleure façon possible. Je suis très heureux de ce contrat et de la confiance que me témoigne le club. L’ambiance est fantastique, même à l’entraînement. On est très contents. Gagner, c’est gagner. Il faut continuer sur notre lancée, match après match, et progresser comme ça», a expliqué le jeune Italie. Les statistiques de ses premiers mois chez les professionnels confirment d’ailleurs cette progression. Toutes compétitions confondues, Emanuele Lulli compte déjà neuf apparitions cette saison, dont sept titularisations, avec deux buts et deux passes décisives. En Serie A, il a disputé huit rencontres pour sept titularisations. Il a aussi découvert la Ligue des Champions avec une entrée en jeu face à Manchester United.

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Sa dernière prestation contre Parme a encore renforcé son statut. Titularisé par Gasperini, il a délivré une passe décisive à Donyell Malen pour l’ouverture du score lors d’un large succès romain (1-5). Son activité sur le couloir droit et son engagement défensif ont permis de confirmer les progrès réalisés ces dernières semaines. Pour autant, sa présence dans le onze de départ face au PSG n’est pas encore acquise. La concurrence reste particulièrement dense dans ce secteur. Capable d’évoluer sur les deux côtés, Wesley devrait retrouver une place de titulaire à gauche, tandis que Nahuel Molina possède une longueur d’avance pour occuper le couloir droit. Devancé dans la hiérarchie, Devyne Rensch reste une solution si son état physique lui permet de revenir dans le groupe. La presse italienne évoque toutefois un possible coup de poker avec Emanuele Lulli, dont les dernières prestations ont marqué les esprits. «Ce sera un match fantastique avec d’excellents joueurs, il faut aborder ce match avec calme et le jouer comme n’importe quel autre. Il ne faut surtout pas que ce soit un autre match comme celui contre Manchester United ou contre le Real Madrid. Nous affronterons une équipe phénoménale. On doit s’amuser et obtenir un bon résultat», a détaillé l’international espoir italien. Emanuele Lulli ne manque en tout cas pas de confiance de la part de ses dirigeants. Pour récompenser son évolution et sécuriser l’avenir de l’un de ses talents les plus prometteurs, l’AS Roma a officialisé le 26 octobre dernier sa prolongation de contrat jusqu’au 30 juin 2031. Un signal fort envoyé à celui qui pourrait bien devenir l’une des belles révélations du football italien. Et le PSG pourrait être amené à découvrir très rapidement pourquoi Gasperini croit autant en lui.