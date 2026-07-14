Coupe du Monde 2026 : le but du break de Pedro Porro contre la France

L’Espagne a fait le break face à la France grâce à Pedro Porro à la 58e minute. Bien lancé dans la surface après une combinaison rapide avec Dani Olmo, le latéral espagnol a conclu l’action d’une frappe précise qui est allée se loger sur la droite du but français, laissant Mike Maignan sans réaction (0-2).

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Quel mouvement de la Roja ! Le une-deux entre Dani Olmo et Pedro Porro fait la différence, et Pedro Porro double la mise pour l'Espagne.



L'Espagne mène 2-0.



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L’action est partie du côté droit, où Pedro Porro a trouvé Dani Olmo dans l’axe, à l’entrée de la surface. Le milieu espagnol lui a immédiatement remis le ballon dans la course. Arrivé lancé dans la surface, Porro a alors décoché une tentative clinique pour offrir un avantage confortable à la Roja. Dani Olmo signe au passage sa deuxième passe décisive dans cette Coupe du Monde 2026.