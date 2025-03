EdF : Didier Deschamps raconte la remontada face à la Croatie

Après un triste visage montré en Croatie, l’équipe de France s’était incliné au match aller 2-0 et se compliquaient la tâche pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Nations. Mais après une remobilisation, les hommes de Didier Deschamps ont montré un bien meilleur état d’esprit et se sont imposés au Stade de France grâce à des réalisations de Michael Olise et Ousmane Dembélé, avant une masterclass de Mike Maignan aux tirs au but pour permettre aux Bleus de se qualifier au bout de la nuit.

Après la rencontre, Didier Deschamps s’est montré très satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs : «l’essentiel était d’y croire après le triste résultat à l’aller. Il y avait tout ce qu’il fallait au match aller, mais on n’a pas réussi. On a tout analysé avant de se préparer, il fallait se préparer et emmener les 80 000 personnes avec nous, c’était un vrai public de supporters. On avait besoin de cela. Ce soir, on a fait un grand match, on espérait se qualifier avant les tirs au but, mais bon. Il faut apprécier après cette situation compliquée. On a des joueurs de qualité, il y a de la jeunesse et on était contre une belle équipe. Cela doit servir à ce jeune groupe avant les prochaines échéance.», a-t-il assuré sur TF1.