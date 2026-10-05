Real Madrid : José Mourinho a bloqué un départ

Se révélant la saison dernière en disputant 16 matches avec le Real Madrid, le polyvalent milieu de terrain Thiago Pitarch (19 ans) ronge son frein sur ce début de saison. Jamais entré en jeu avec l’équipe première, il a dû se contenter de trois apparitions avec la Castilla. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne fait pas partie des plans de José Mourinho.

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En effet, le coach portugais apprécie le profil polyvalent du joueur et lui a même demandé de rester comme le dévoile AS. Cet été, Thiago Pitarch était sur le point d’être vendu par les Merengues à Fulham au même titre que Gonçalo Garcia, César Palacios et Manuel Angel. Néanmoins, le veto de José Mourinho a été décisif.