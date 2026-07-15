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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la réponse pleine de rage de l’attaché de presse des Bleus à un média espagnol

Par Matthieu Margueritte
1 min.
France 0-2 Espagne
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L’équipe de France est donc éliminée aux portes de la finale de la Coupe du Monde. Et si la piètre prestation des Bleus explique le naufrage de Dallas, certains Tricolores préfèrent pointer du doigt l’arbitre. Et en Espagne, la radio Cadena SER relaie une anecdote étonnante.

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Le journaliste de l’émission El Larguero, Javier Herraez, explique : « TVE a demandé à Deschamps de répondre en espagnol. L’attaché de presse des Bleus a répondu non et a dit qu’on aille demander à l’arbitre. Je ne comprends la France. L’arbitre n’a rien à voir avec ça. » Ambiance…

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