Coupe du Monde 2026 : la réponse pleine de rage de l’attaché de presse des Bleus à un média espagnol

L’équipe de France est donc éliminée aux portes de la finale de la Coupe du Monde. Et si la piètre prestation des Bleus explique le naufrage de Dallas, certains Tricolores préfèrent pointer du doigt l’arbitre. Et en Espagne, la radio Cadena SER relaie une anecdote étonnante.

La suite après cette publicité

⚠️ FRANCIA culpa al ARBITRAJE de la DERROTA 😂



Deschamps no responde en castellano como en la previa y le dice a la prensa que "le pregunten al árbitro"



ℹ️ Lo cuentan @javiherraez y @santiovalle



🔴 TODAS las REACCIONES: https://t.co/9ZlYaPZs8y pic.twitter.com/wDSM9JGyqH — El Larguero (@ellarguero) July 14, 2026

Le journaliste de l’émission El Larguero, Javier Herraez, explique : « TVE a demandé à Deschamps de répondre en espagnol. L’attaché de presse des Bleus a répondu non et a dit qu’on aille demander à l’arbitre. Je ne comprends la France. L’arbitre n’a rien à voir avec ça. » Ambiance…