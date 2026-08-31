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Le LOSC va recruter Maurits Kjargaard !

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Maurits Kjærgaard @Maxppp

Le LOSC a vendu Ayyoub Bouaddi pour 100 M€ à Manchester City. Une incroyable vente qui pousse quand même les Dogues à recruter un nouveau milieu de terrain, pour épauler André, Bentaleb et Mukau. Et selon nos informations, le LOSC a jeté son dévolu sur Maurits Kjærgaard, joueur danois évoluant du côté du RB Salzbourg.

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La visite médicale est prévue aujourd’hui. Le joueur de 23 ans va ensuite signer son contrat avec le LOSC, qui a de nouveau travaillé de manière très discrète sur ce dossier, à l’image du dossier Ueda, qui arrive en provenance de Feyenoord.

Pub. le - MAJ le
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