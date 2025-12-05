Lille blinde le très courtisé Ayyoub Bouaddi

Il est promis à être la prochaine grosse vente du LOSC. Sensation de l’an passé en Ligue 1, Ayyoub Bouaddi est aujourd’hui courtisé par tous les grands clubs d’Europe, ce n’est plus vraiment un secret pour personne. Désireux d’en tirer une grosse somme en vue d’un futur transfert, Olivier Létang a réussi son coup en prolongeant son poulain jusqu’en 2029. Le club a officialisé la nouvelle ce vendredi en marge du choc face à l’OM.

La suite après cette publicité

«Pur produit du LOSC, Ayyoub Bouaddi prolonge jusqu’en 2029. Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029», indique le club nordiste.