Droits TV : mauvaise pub à 4 jours de la remise des offres

Les scènes insupportables de cette désormais "fameuse" soirée du 29 octobre ne devraient pas faire les affaires de la Ligue de Football Professionnelle (LFP). Dimanche soir, plusieurs bus lyonnais ont été caillassés, dont celui des joueurs où se trouvait donc Fabio Grosso. Touché, au visage, l’entraîneur italien était en sang en arrivant aux vestiaires. De nouvelles brutalités qui surviennent à 4 jours de la remise des offres sur les droits de diffusion à l’étranger. En effet, le 2 novembre prochain, l’appel d’offres sur les droits internationaux donnera son verdict.

Si la LFP espère tant bien que mal augmenter ses revenus télévisés, afin de réduire l’écart avec la Premier League notamment (seulement 82 millions d’euros annuels cette saison, contre 2,1 milliards d’euros pour la Premier League et 800 millions d’euros pour la Liga), nul doute que les incidents entre l’OM et l’OL viennent parachever les espoirs de cette dernière. Dimanche soir, le produit n’a pas été mis en valeur puisque le match ne s’est pas déroulé et les diffuseurs ont eu droit à des images insoutenables, alors que l’affiche faisait partie des "top 10" (un lot spécifique pour les 10 meilleures affiches de la saison). L’appel d’offres national d’ores et déjà déclaré infructueux, les récents incidents ne devraient pas ravir les diffuseurs intéressés…