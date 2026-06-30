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Ligue 1

L’OL perd déjà Khalis Merah sur blessure

Par Samuel Zemour
1 min.
Khalis Merah ici face au FC Bâle @Maxppp

L’Olympique Lyonnais enregistre déjà un premier coup dur en cette reprise estivale. Victime d’un choc avec un coéquipier à l’entraînement, Khalis Merah s’est gravement tordu une cheville et souffre d’une grosse entorse, rapporte L’Equipe. Le meneur de jeu de 19 ans sera éloigné des terrains pendant environ un mois, un véritable coup d’arrêt alors qu’il s’était préparé tout l’été pour revenir en pleine forme après une première saison professionnelle réussie (32 matches toutes compétitions confondues).

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Cette blessure pourrait notamment priver le jeune milieu de terrain du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, programmé les 4 ou 5 août. Le jeune Lyonnais venait pourtant de récupérer le numéro 18, un maillot symbolique à l’OL, déjà porté par plusieurs joueurs issus du centre de formation comme Nabil Fekir ou Rayan Cherki, mais devra donc patienter avant de pouvoir le porter.

Pub. le - MAJ le
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